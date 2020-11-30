Инвестиции в технологии приносят СберБанку пятую часть прибыли, сообщил глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

«Наши инвестиции в технологии уже сегодня приносят «Сберу» около 20% прибыли. Наша технологическая зрелость позволила в разы увеличить объемы бизнеса. Встраивание IT-инструментов и искусственного интеллекта во все наши процессы позволило снизить стоимость трансакций более чем в два раза», — отметил Греф.