Компании iSimpleLab, iDSystems, iQStore, SDK Systems, входящие в консорциум iCAM , уже начали активную подготовку к одному из ключевых мероприятий в сфере финтеха — к XXI Международному Форуму iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии». Он будет проходить 9 и 10 февраля в Москве и соберет сотни руководителей и специалистов подразделений банков, топ-менеджеров, экспертов, представителей госорганов, лидеров и новичков в сфере разработки решений для кредитных и финансовых организаций. Примечательно, что форум iFin-2021, организованный компанией «АйФин Медиа» при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ), пройдет исключительно в офлайн-формате.

Консорциум iCAM станет спонсором мероприятия. Кроме того, компании iSimpleLab , iDSystems , iQStore , SDK Systems уже готовят презентации для экспозиции и доклады для деловой программы форума. Новые разработки, актуальные решения, интересные кейсы и востребованные сервисы ждут посетителей стендов и выступлений представителей консорциума.

Напоминаем, что XXI Международный Форум iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии» будет проходить 9 и 10 февраля в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская». Регистрация для участников и посетителей доступна уже сейчас.

О консорциуме iCAM:

Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2020 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM, являются более 40% действующих российских банков, более 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

SDK Systems – поставщик решений в области Информационной безопасности.