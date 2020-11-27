Консорциум iCAM и его компании iSimpleLab, iDSystems, iQStore, SDK Systems в феврале 2021 года выступят спонсорами и участниками XXI Международного Форума iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии».
Компании iSimpleLab, iDSystems, iQStore, SDK Systems, входящие в консорциум iCAM, уже начали активную подготовку к одному из ключевых мероприятий в сфере финтеха — к XXI Международному Форуму iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии». Он будет проходить 9 и 10 февраля в Москве и соберет сотни руководителей и специалистов подразделений банков, топ-менеджеров, экспертов, представителей госорганов, лидеров и новичков в сфере разработки решений для кредитных и финансовых организаций. Примечательно, что форум iFin-2021, организованный компанией «АйФин Медиа» при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ), пройдет исключительно в офлайн-формате.
Консорциум iCAM станет спонсором мероприятия. Кроме того, компании iSimpleLab, iDSystems, iQStore, SDK Systems уже готовят презентации для экспозиции и доклады для деловой программы форума. Новые разработки, актуальные решения, интересные кейсы и востребованные сервисы ждут посетителей стендов и выступлений представителей консорциума.
Напоминаем, что XXI Международный Форум iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии» будет проходить 9 и 10 февраля в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская». Регистрация для участников и посетителей доступна уже сейчас.
О консорциуме iCAM:
Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.
По состоянию на январь 2020 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM, являются более 40% действующих российских банков, более 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.
Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:
iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;
iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;
iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;
SDK Systems – поставщик решений в области Информационной безопасности.
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