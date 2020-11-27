Российская экономика может вернуться к показателям 2019 года к середине или концу 2022 года, если вакцина и лекарства от коронавируса помогут предотвратить распространение инфекции. После возвращения экономики к докризисному уровню СберБанк сможет говорить о восстановлении планов по прибыли, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу Bloomberg.

По его оценке, экономика в 2020 году в целом будет восстанавливаться, однако еще не сможет вернуться к докризисным показателям. «Если вакцина и другие препараты будут получены, если все это поможет [предотвратить] распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернется по своим масштабам к параметрам 2019 года. Возможно, после этого можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли», — сказал он.

Ранее Международный валютный фонд изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021 году — до 2,5% с 2,8%.

Начавшееся летом восстановление экономики РФ находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ.