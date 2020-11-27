Наблюдая за ростом валютных курсов, каждый хотя бы раз задумывался о покупке долларов или евро. Как приобрести валюту выгодно и когда это лучше сделать, рассказываем в этой статье.

1. Какие вообще есть способы покупки валюты?

Есть несколько способов.

1. Покупка валюты за наличные:

в банке,

в специализированной банковской кассе.

2. Покупка валюты безналичным способом:

в своем онлайн-банке (переводом с рублевого счета на валютный счет по курсу банка),

при помощи брокерского счета.

2. Где приобрести валюту дешевле всего?



Лучше всего покупать валюту не в специализированной банковской кассе, не в банке, а на валютном рынке Московской биржи. Сделать это можно с помощью брокерского счета. Банковский курс валюты — это курс биржи плюс 1—4% комиссии. Покупая валюту на брокерский счет, вы платите только комиссию брокера (от 0,02% до 0,5% в зависимости от тарифа брокера). Так, счет дает возможность купить доллары дешевле, при сравнении разница может быть в несколько рублей за доллар.

Необязательно покупать на брокерский счет ценные бумаги, достаточно его иметь только для валюты.

3. Что для этого нужно сделать?



1. Открыть брокерский счет у брокера (помним, что банк тоже может быть брокером).

2. Перевести деньги на брокерский счет.

3. Оформить сделку покупки валюты.

4. Вывести купленную валюту на банковский счет.

4. Когда лучше всего покупать валюту?



Выгодное время в банках приблизительно с 10:00 до 19:00 в будние дни. На брокерском счете — с 10:00 до 23:00 (когда работает биржа).

Кредитные организации, закрывая отделения в конце рабочего дня и на выходные, исходят из того, что торги на биржах продолжаются, устанавливают невыгодный для клиентов курс валют. С запасом. Поэтому лучше избегать покупок в то время, когда ваш банк не работает. В любом случае отслеживайте курсы перед запланированной большой покупкой.

Выгодный период покупки — нет такого. Покупайте валюту всегда! Если она нужна вам для отпуска, для сбережений, пусть войдет в привычку сразу направлять на это какой-то процент от поступившего дохода, кешбэк, остатки на банковском счете. Независимо от того вырос курс или упал.

Бонус

Обязательно обращайте внимание на комиссию брокера за сделку, на лимиты покупки, на комиссию за вывод валюты со счета и за обслуживание брокерского счета. У всех брокеров тарифы разные.

Российские брокеры дают возможность купить по небольшим лотам (от 1 доллара): «Тинькофф», ВТБ, «Открытие», «Финам», БКС.

Помните, что покупать можно не только доллары и евро, но и другие валюты. Их потом можно обменять.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru