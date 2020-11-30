Финансирование национального проекта «Демография» до 2024 года составит 4,7 трлн рублей, оно увеличено на 691 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Общий объем финансирования в 2019—2024 годах составит по национальному проекту «Демография» 4,7 триллиона рублей и будет увеличен на 691 миллиард против того, что ранее предусматривалось на эти цели», — сказала она.