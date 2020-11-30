Мировые рынки акций завершили прошлую неделю в весьма осторожном настроении – инвесторы анализировали оценки стоимости компаний после рекордно сильного для рынков акций месяца. Российский рынок акций по итогам торгового дня немного снизился – индекс РТС опустился на 0,4% до 1 302 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,1% до 3 142 пунктов – в основном на фоне фиксации прибыли по акциям компаний нефтегазового сектора. Тем не менее, по итогам недели российский рынок акций вырос более чем на 3%, опередив другие рынки акций. Курс рубля сильно ослаб в течение дня, но стабилизировался ближе к концу торговой сессии, потеряв только 0,2% до 75,85 руб./долл. Цены на нефть были неоднозначны – Brent подорожала на 0,8% до 48,18 долл./барр., тогда как цены WTI снизились на 0,4% до 45,53 долл./барр. Курс доллара торговался на самом низком уровне с апреля 2018 (DXY -0,02% до 91,97).

Мы ожидаем, что сегодня, в последний день ноября, динамика российского рынка акций будет сдержанной: Поскольку сегодня завершается рекордно сильный для рынков акций месяц, российские инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль и, следуя за мировыми аналогами, снижаться. Цены на нефть подвержены сильной коррекции накануне двухдневного заседания OPEC+, хотя, как ожидается, картель продлит сделку по сокращению добычи еще на три месяца. Завтра, в обстановке слухов о дальнейших мерах в области монетарной политики на заседании РФС в середине декабря, перед Конгрессом выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Напомним, что сегодня после закрытия торгового дня вступают в силу и начинают действовать уже завтра результаты полугодового пересмотра индекса MSCI. Это может спровоцировать сильный приток средств в акции MAIL и некоторый отток из акций ММК.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)