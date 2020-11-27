Пандемия способствовала всплеску кибермошенничества, а его самым популярными видом стал фишинг, цель которого — получение злоумышленниками доступа к конфиденциальным данным пользователей и к их банковским счетам. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

Также стал популярным обзвон так называемой «службой безопасности или «Банком России» с предупреждением о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денежных средств со счета клиента и необходимости их перевода на «резервный счет», по факту принадлежащий злоумышленнику. Возросло количество предложений о прохождении так называемого «обследования для диагностики на COVID-19», предупреждений о списании денежных средств за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) и др.

Значительное количество кибератак строится на доверии держателей банковских карт или незнании мер информационной безопасности. Осторожность и бдительность — лучшая защита против кибермошенничества, отметили в Россельхозбанке.