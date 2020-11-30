Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2020 года составила 22 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.

Чистые процентные доходы увеличились на 46% до 59 млрд рублей в основном за счет роста объема активов на 38% до 1,6 трлн рублей (1,1 трлн на 31 декабря 2019-го). Чистый комиссионный доход остался на уровне прошлого года — 18 млрд рублей, несмотря на меньший поток розничных клиентов (кросс-продажи в отделениях банка — основной источник комиссионных доходов банка).



Розничный кредитный портфель вырос на 10% до 286 млрд рублей (260 млрд на 31 декабря 2019 года) в основном за счет прироста портфелей карты «Халва» и залоговых кредитов. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 33% до 283 млрд рублей (213 млрд на 31 декабря 2019-го) за счет роста кредитования крупнейших корпораций и льготных программ поддержки МСП.

Доля неработающих кредитов в основном остается неизменной: неработающие кредиты 90+ составили 2,9% (против 2,3% по состоянию на 31 декабря 2019 года), резервы на возможные потери по просроченным кредитам 90+ остаются на уровне 160%.

Активы Совкомбанка выросли за отчетный период на 38% и достигли 1,6 трлн рублей (1,1 трлн на 31 декабря 2019-го).

