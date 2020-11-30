Чистая прибыль Абсолют Банка по итогам девяти месяцев 2020 года составила 743 млн рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.



Прибыль банковской группы за отчетный период — свыше 2 млрд рублей.

Объем ипотечного портфеля за год в результате активной работы с партнерами, подключенными к цифровой платформе банка, вырос до 104,4 млрд рублей.

Объем портфеля депозитов физических лиц за девять месяцев 2020-го увеличился с 116,7 млрд до 123,6 млрд рублей.

Отношение операционных расходов к операционным доходам банка (CIR) составило 47,2%.