Банк России выступает против выпуска стейблкоинов (это криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров; их курсы подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют) на российский рубль. Об этом, как передает ТАСС , сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в ходе вебинара, посвященного обсуждению консультативного доклада регулятора «Цифровой рубль» .

«Китай прямо запретил любые стейблкоины на юань. Я думаю, что мы недалеки от этого. По крайней мере всё, что будут использовать как средство платежа, будет нами пресекаться. Мы исходим из того, что платежным средством Российской Федерации является рубль», — сказал он, добавив, что если для смарт-контрактов нужен криптоактив, то этим криптоактивом будет цифровой рубль, который будет выпускаться Банком России.

На сайте Банка России опубликованы итоги состоявшейся в понедельник тематической дискуссии , которая стала продолжением серии встреч с участниками финансового рынка по ключевым вопросам, поставленным в консультативном докладе «Цифровой рубль». Ранее прошли обсуждения с представителями платежных систем, членами ассоциации «ФинТех» и экспертами платежного рынка, а также с аналитиками в области макроэкономики.

«Для нас очень важно максимальное вовлечение всех заинтересованных сторон на ранних стадиях создания цифрового рубля, чтобы то, что мы получим в итоге, удовлетворяло потребностям, которые сегодня и завтра будет заявлять рынок. Основная миссия цифрового рубля — сделать расчеты и платежи быстрее, проще, дешевле и надежнее», — заявил Швецов.

Результаты обсуждений будут учтены при подготовке Банком России концепции цифрового рубля. Затем на их основе планируется разработать платформу и провести тестирование на ограниченном круге пользователей. По его итогам Банк России примет решение о целесообразности и этапности запуска цифрового рубля. «Практически абсолютное большинство участников дискуссий поддержало необходимость и целесообразность выпуска цифрового рубля, и почти все согласились, что это именно третья сущность, третья форма денег», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. «Конечно, она повлияет на бизнес-модели, причем не только крупных игроков, но и средних, и небольших. Мы предполагаем, что в распространении цифрового рубля будут участвовать и другие игроки рынка. И в этом смысл: за счет токенизации рубля дать возможность новым сервисам и онлайн-платежам между всеми участниками экономики построить новое качество расчетов», — сказала она.

Проект важен для развития как финансовых, так и нефинансовых сервисов, считают участники дискуссий. По их мнению, цифровой рубль — это именно «умные деньги», одно из преимуществ которых — возможность «окрашивания». Такая маркировка позволит тратить средства точечно на те проекты, на которые они выделяются, и избежать их нецелевого использования. Благодаря этим свойствам применение цифровых рублей будет особенно актуально в том числе в смарт-контрактах.

Еще один важный вопрос, который затрагивался на встречах, — доступность этой формы денег как для потребителей, так и для игроков финансового рынка. И почти все соглашались с тем, что доступ должен быть равным. При реализации проекта нужно обеспечить легкость и бесшовность конвертации цифровых рублей в другие формы и обратно, а также максимальную простоту идентификации клиента по платежам в цифровых рублях, считают участники обсуждений.

На текущий момент игроки финансового рынка склоняются преимущественно к двум моделям реализации цифрового рубля из четырех, представленных в докладе , — C и D, в которых, как поясняют в ЦБ, большая роль отводится именно финансовым посредникам.



Банк России планирует продолжить обсуждение доклада и на других площадках, в том числе инициировать дискуссию в Государственной думе. В свою очередь представители компаний и организаций выразили готовность принять участие как в дальнейших обсуждениях, так и в пилотном проекте.