Ухудшение эпидемической ситуации продолжило сдерживать деловую активность в октябре, констатирует Центробанк в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика» .

«В октябре выпуск продукции в базовых отраслях российской экономики продолжил снижаться в годовом выражении. Восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, носило неустойчивый характер. Его сдерживало осложнение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 года», — отмечает регулятор.

В ЦБ напоминают, что, согласно предварительной оценке Росстата , в III квартале 2020 года ВВП сократился на 3,6% в годовом выражении. Масштаб снижения оказался меньше оценки Банка России, опубликованной в докладе о денежно-кредитной политике. Отклонение от прогноза объясняется пересмотром Росстатом данных по промышленному производству и большим, чем предполагалось ранее, восстановительным ростом конечного потребления, указывает регулятор.

По оценке Банка России, наибольший вклад в восстановление экономической активности в III квартале внесло конечное потребление домашних хозяйств в условиях снятия ограничений, реализации отложенного спроса, восстановления доходов, в том числе из-за принятых мер бюджетной поддержки и смягчения денежно-кредитных условий. Наблюдалось восстановление инвестиций в основной капитал, что, вероятно, найдет отражение в замедлении годового падения валового накопления основного капитала в III квартале. В то же время оперативные индикаторы внешней торговли свидетельствовали о значительном сокращении физического объема экспорта в III квартале, что вносило отрицательный вклад в восстановление экономики. Импорт снижался вследствие ограничений на зарубежные поездки и ослабления рубля.

С учетом данных за III квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 года составит 4—5% (ближе к 4%), прогнозируют в ЦБ. Возобновление восстановительного роста экономики ожидается в I квартале 2021 года.

В числе прочего в ЦБ отмечают, что в октябре 2020 года продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3% (в сентябре — 6,5%). «Однако снижение конкуренции за вакансии происходило неравномерно и, как указывают косвенные данные, наблюдалось преимущественно среди низкоквалифицированных рабочих (дефицит из-за оттока мигрантов) и персонала, занятого в борьбе с COVID-19», — уточняет регулятор.



Также в Банке России напоминают, что в сентябре годовой темп прироста номинальной заработной платы вернулся к июльскому значению и составил 6% (в августе было плюс 3,7%). «Действие мер господдержки способствовало сохранению высоких темпов прироста номинальной заработной платы в бюджетном секторе экономики (прежде всего в здравоохранении). В частном секторе возобновился рост трудовых компенсаций в реальном выражении. По экономике в целом реальная заработная плата выросла на 2,2% в годовом выражении (в августе — плюс 0,1%). Темпы роста реальных заработных плат близки к наблюдавшимся в первом полугодии 2019 года», — говорится в обзоре.