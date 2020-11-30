В условиях ухудшения эпидемической обстановки российские домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной. Об этом пишет Центробанк в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика» .

«В первые три недели ноября 2020 года оперативные индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности. В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной», — указывает регулятор, поясняя, что для этой модели характерны «рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги».

В обзоре отмечается, что произошедшее ухудшение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 года существенно сдержали восстановление потребительской активности. Так, продажи непродовольственных товаров остались вблизи уровня предыдущего месяца, объем платных услуг вырос на 1,9% (после роста на 4,6% в сентябре). После слабой динамики в предыдущие месяцы увеличился товарооборот продовольствия (на 0,7%). «Значимым фактором его восстановления стали покупки товаров длительного хранения впрок, а также переток спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего увеличения заболеваемости и введения новых ограничений», — говорится в материале. Оборот розничной торговли в целом вырос на 0,3%. В годовом выражении темп сокращения розничной торговли замедлился до 2,4% (в сентябре было минус 3%).



Как ожидается, в случае введения новых ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может продолжить снижаться.