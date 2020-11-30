Портал Банки.ру подтвердил лидерство в поисковой выдаче Рунета по тематике «финансовые услуги» . Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ашманов и партнеры».

Компания, занимающаяся продвижением сайтов в поисковых системах Рунета, представила рейтинг игроков, которые лидировали по показателю видимости в поиске «Яндекса» и Google в 2020 году. В течение всего года Банки.ру лидирует в рейтинге среди сайтов финансовых услуг как в десктопном, так и в мобильном поиске. По состоянию на 30 ноября 2020 года видимость Банки.ру в десктопном поиске равна 94,27%, в поиске на планшетах — 94,09%, на смартфонах — 96,19%. Показатели ближайших конкурентов в соответствующих каналах поиска — 38,48% (у СберБанка ), 52,4% и 34,04% (у агрегаторов) соответственно. Высокие показатели видимости свидетельствуют о том, что маркетплейс аккумулирует значительную долю поискового спроса, по сути являясь «тематическим поисковиком» в финансовой тематике.

Банки.ру лидирует и во всех более узких рейтингах (по общей позиции во всех поисковиках), а именно в поисковой выдаче по запросам на темы автокредитов , дебетовых карт , ипотеки , кредитных карт , потребительских кредитов , микрозаймов , рефинансирования ипотеки. В частности, в запросах через десктопы наиболее высокая видимость у портала — при поиске дебетовых карт (95,45%), кредитных карт (95,1%) и предложений по рефинансированию ипотеки (94,38%).

Кроме того, аналитики отметили, что Банки.ру продемонстрировал наиболее динамичный рост видимости в поиске среди сайтов страховых услуг. Видимость Банки.ру по запросам, связанным со страхованием, на пике достигала почти 86%. По состоянию на 30 ноября Банки.ру находится на третьем месте в рейтинге по выдаче в поисковых запросах, связанных со страховыми услугами , с показателем видимости 70,47% (в общем поиске на десктопах) против 61,48% год назад. Первые строчки на указанную дату принадлежат крупным страховщикам — «АльфаСтрахованию» и «Ингосстраху».

При этом в рейтингах видимости по запросам об ипотечном страховании Банки.ру занимает первое место (показатель видимости в десктопных запросах — 91,99%), а в каско находится на втором месте после «Ингосстраха» по состоянию на 30 ноября. В запросах с планшетов и смартфонов Банки.ру лидирует по каско.

Методика рейтингов компании «Ашманов и партнеры» предусматривает разделение соответствующих услуг на более узкие сегменты, для каждого из которых собирается «полное семантическое ядро» из запросов клиентов. Например, в рейтинге «Финансы» в него вошли трансакционные запросы, связанные с тарифами, ипотечными программами и т. д. Запросы пользователей, связанные с брендом компании, не учитываются, поэтому популярность компаний не влияет на их положение в рейтинге, уточняется в методике. На основе собранных семантических ядер сервис SeoRate автоматически определяет сайты, которые занимают топ-50 поисковой выдачи. В зависимости от позиции рассчитывается видимость и строится динамический рейтинг. Он показывает, какое положение занимает сайт в своем сегменте и как меняется видимость в сравнении с конкурентами.

«SEO-трафик занимает наибольшую долю в структуре трафика Банки.ру и является для нас ключевым каналом привлечения пользователей. Приятно видеть столь высокие результаты работы нашей команды и не только удерживать лидерство в сегменте, но и расти год к году», — комментирует директор по маркетингу финансового супермаркета Банки.ру Юлия Ананьева.

«В этом году по SEO-страхованию был проведен большой объем работ, позволивших как расширить семантику раздела, так и более точно отвечать на запросы пользователей. Также мы провели редизайн раздела, что существенно улучшило конверсию SEO-страхования», — подчеркивает специалист по интернет-маркетингу Банки.ру Валентин Брысин.

«В 2019-м планировали выйти на лидирующие позиции этого года и в страховых услугах. Ну что ж, получилось — мы с двумя наградами. Хочется отметить, что в 2020 году мы растем быстрее рынка в части продуктового SEO-трафика и гордимся быть отмеченными в рейтинге признанных экспертов по поисковому продвижению», — отмечает руководитель SEO-направления Дмитрий Мальцев.

