За полгода действия пилотного проекта «Цифровой профиль» россияне дали 1,3 млн согласий на обработку данных из госуслуг при онлайн-подаче заявки на кредит или оформлении страховки, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. В регуляторе отметили, что финансовые организации могут получить 15 видов сведений, среди них данные из ФНС, Росреестра, МВД и ПФР.

Доля оформленных таким способом запросов составляет от 10% до 50% в банках, участвующих в «пилоте», рассказали их представители. Данные государственных органов можно использовать вместо бумажных справок, подчеркнули в «Сбере» . Кредитные организации в свою очередь получают доступ к объективным и оцифрованным данным о доходах клиентов, а также другую информацию, которая прямо или косвенно свидетельствует о его платежеспособности, что повышает вероятность одобрения запрошенного лимита, добавили в ВТБ. В банке подчеркнули, что уже около 100 тыс. пользователей заполнили заявки на кредитные карты с использованием данных из госуслуг.

СКБ-Банк получил более 100 тыс. согласий на использование данных из «Цифрового профиля» гражданина при оформлении кредитной заявки, сообщили в кредитной организации, отметив, что это около половины посетителей страницы сайта с анкетой на заем. Среднемесячное количество заявок через госуслуги в осенний период составило около 10% от общего числа запросов, поданных онлайн, оценили в Совкомбанке. С начала 2020 года порядка 19% от общего объема заявок по кредитным картам в МТС Банке было оформлено с помощью госпортала. По нецелевым кредитам эта доля составляет 13%.

Статистика Промсвязьбанка показывает, что у клиентов, оформляющих кредит с использованием «Цифрового профиля», в несколько раз выше средний размер займа. Это может объясняться тем, что сервисом чаще пользуются ориентированные на новые технологии представители среднего класса, рассказали в пресс-службе банка.

По словам экспертов, количество согласий, которое пользователи дали на заполнение кредитных заявок с помощью «Цифрового профиля», превысило ожидания. Также есть спрос и на подключение финансовых организаций к проекту. Банки в процессе эксперимента демонстрируют способность соблюдать требования государства и обеспечивать безопасность работы с данными портала госуслуг. Чем больше типов согласий на получение данных будет включено в «Цифровой профиль», тем лучше, считают эксперты.