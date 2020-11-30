Банк международных расчетов включил три российские компании — МТС Банк, Ozon и «Яндекс» — в группу лидеров бигтех-кредитования на рынке цифровых услуг. Об этом сообщили в МТС Банке, пояснив, что бигтех-кредитованием эксперты называют выдачу кредитов технологическими гигантами.

Соответствующие данные БМР представил в своем отчете BIS Working Papers — Fintech and big tech credit: a new database. В выборку попали крупные IT-компании, которые занимаются кредитованием в 31 стране по состоянию на 2019 год, включая таких гигантов, как Facebook, Amazon, Google, Alibaba, Apple. «БМР расширил эту группу до нескольких десятков компаний, которые занимают лидирующие позиции на региональных рынках цифровых услуг, куда вошли МТС Банк, Ozon и «Яндекс», — отмечается в релизе.



«Трехлетняя стратегия группы МТС подразумевает предоставление абоненту множества цифровых сервисов за пределами телекоммуникационных услуг. Так, в 2019 году финансовые сервисы стали второй по значимости вертикалью в сильной экосистеме МТС. Каждый четвертый кредит в МТС Банке выдавался в 2019 году благодаря успешной совместной работе команды банка и центра Big Data МТС. Продажи кредитов наличными утроились, портфель розничных кредитов удвоился по сравнению с 2018 годом; в свою очередь, на треть снизились риски невозврата кредита. Банк продолжает активно внедрять финансовые продукты в цифровые витрины МТС и создавать персонализированные предложения для клиентов МТС», — комментирует руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.