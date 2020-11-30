Агентство по страхованию вкладов 30 ноября перечислило Банку России 8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Таким образом, агентство погасило более половины суммы кредита, привлеченного для осуществления страховых выплат вкладчикам, отмечается в сообщении АСВ.

В общей сложности агентство направило на погашение кредита Банка России 424 млрд рублей, в том числе 166 млрд в 2020 году. Остаток задолженности составляет 418 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.



Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом в 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд. Данные денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам.