Средства будут направлены на реализацию в 2020 – 2024 годах проектов цифровой трансформации Почты России. Срок соглашения – 5 лет.

«Это первая сделка Альфа-Банка в рамках программы льготного кредитования Минцифры России. Альфа-Банк рад внести вклад в цифровую трансформацию российского бизнеса. Мы всегда стремимся использовать все возможности госпрограмм, чтобы дать нашим клиентам оптимальные условия финансирования и, вместе с тем, поддержать реализацию целевых проектов», — подчеркнул директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Почта России активно цифровизируется, превращается в первоклассную почтово-логистическую компанию и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Наши технологии существенно улучшают жизнь граждан нашей страны. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, и мы признательны партнерам – правительству, Минцифре и банкам, – за то, что в нацпрограмме «Цифровая экономика» есть такой прозрачный и действенный механизм финансирования нашего развития», — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Альфа-Банк является одним из уполномоченных банков по реализации Постановления Правительства №1598. Программа льготного кредитования направлена на поддержку внедрения отечественных решений в сфере ИТ и реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».