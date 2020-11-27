📰 Число покупок в Интернете во время «черной пятницы — 2020» подскочило на 145% по сравнению с аналогичной распродажей в прошлом году, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Первое место в списке покупательских предпочтений традиционно принадлежит бытовой технике и электронике. Далее в рейтинге популярности расположились категория одежды и обуви, бьюти-товары и товары для здоровья. Онлайн-ретейлеры подтверждают: количество покупателей во время распродажи выросло по сравнению с прошлым годом минимум в два раза. В 2020-м люди охотнее оставались дома и совершали покупки в Сети, опасаясь коронавирусной инфекции.

📰 Крупный бизнес все активнее раскрывается перед налоговиками. Федеральная налоговая служба сообщила о том, что с 2021 года к 95 участникам системы налогового мониторинга добавятся еще 116 организаций. Об этом пишет «Коммерсант» . По словам юристов, такой рост объясняется не только выгодой в виде избавления от проверок налоговиков, но и прошлогодней директивой правительства, предписывающей госкомпаниям по возможности подключаться к системе налогового мониторинга. Неофициально в компаниях говорят о предложениях от налоговиков, «от которых сложно отказаться». Речь, например, идет о снижении доначислений по итогам проверок в спорных случаях в обмен на переход на систему мониторинга.

📰 Против рубля в декабре играют крупные выплаты по внешнему долгу, которые повышают спрос на валюту, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу рубля выступают обычно хорошие настроения на мировых рынках. Также поддерживать рубль будут ежедневные продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, а также сделки с акциями СберБанка и «Аэрофлота». Сдерживать укрепление рубля будет вторая волна коронавируса в мире. Таким образом, рубль в декабре, скорее, будет укрепляться, ожидает Васильев. По его мнению, можно говорить о диапазоне 73—77 рублей к доллару США и 87—91 рубль к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу года.

📰 В 2021—2023 годах на стимулирование строительства жилья в регионах из бюджета направят 87,9 млрд рублей, пишут «Известия» . Эти средства будут использованы для возведения инженерной и другой инфраструктуры для новостроек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Помимо ускорения стройки девелоперы получат возможность сдерживать рост цен на жилье. Вложения государства в строительство региональных объектов важны, но кардинально решить вопрос повышения активности в отрасли возможно комплексно, например пересмотрев механизм системы эскроу-счетов, считают эксперты.

📰 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает сделать возможным назначение управляющим для ведения процедуры банкротства юрлица, пишет «Коммерсант» . Ранее были опубликованы поручения Владимира Путина правительству, среди которых в срок до 15 декабря рассмотреть эту идею союза при доработке масштабной реформы института банкротства. Сейчас, за исключением АСВ, в качестве арбитражных управляющих могут выступать только физлица. В перспективе в РСПП рассчитывают на появление конкурентного рынка в сфере антикризисного управления и крупных игроков, понятных банкам и другим системным кредиторам. Однако юристы и банкиры указывают на риски снижения ответственности управляющих и уровня их независимости от кредиторов.