ВТБ запустил обновленную платформу небанковских сервисов для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка. Клиентам малого и среднего бизнеса доступны новые услуги для удаленного решения их повседневных бизнес-задач, в числе которых — юридические вопросы, проверка контрагентов, анализ эффективности и другие.

«Дизайн сайта стал более лаконичным и функциональным. Появился удобный рубрикатор с выделенной витриной экспресс-сервисов, доступных без дополнительной регистрации и оплаты. Среди них — возможность проверить контрагента или товарный знак, задать вопрос юристу или автоматизировать создание документов», — говорится в релизе.

Представлены новые продукты, направленные на решение практических задач предпринимателей (например, Mycie — для анализа эффективности своего бизнеса в сравнении с конкурентами, FreshDoc — для самостоятельного составления различных документов и облачного хранения договорной базы, «МойСклад» — для управления торговлей и складского учета, в том числе онлайн-магазинов).

Еще одно нововведение — раздел «Бизнес-блог», где публикуются рекомендации партнеров ВТБ по решению сложных вопросов, таких как регистрация товарных знаков или программного обеспечения, защита доменных имен и т. д.