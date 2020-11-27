К программе лояльности «СберСпасибо» присоединился московский сервис по доставке еды «Кухня на районе» (входит в экосистему «Сбера)». Теперь участники программы лояльности смогут получить 5% бонусами при покупках в мобильном приложении «Кухня на районе».



Акция продлится по 31 декабря 2020 года, единственным условием для участия является оплата заказов картами СберБанка .

«В «Кухне на районе» нет минимальной суммы заказа, доставка бесплатная, а блюда меняются каждую неделю. Ограничение есть только в географии присутствия доставки — пока предложение доступно только жителям Москвы, Мытищ и Люберец», — говорится в релизе.