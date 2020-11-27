СберБанк в Москве присоединился к программе группы компаний «Инград» — «Настоящий trade-in», сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк предоставит ипотечные кредиты желающим приобрести квартиру в новостройках девелопера в столичном регионе с зачетом в качестве первоначального взноса средств от продажи имеющегося у клиента жилья.



«Услуга «Настоящий trade-in от Ingrad» предоставляется на все проекты компании. При этом условия по программе подбираются всегда индивидуально. Ключевой особенностью, выгодно отличающей данную программу от других подобных предложений на рынке недвижимости, является проживание в старой квартире до получения ключей от новой и полное отсутствие дополнительных затрат на всех этапах сделки», — говорится в релизе.

Также в рамках услуги «Настоящий trade-in от Ingrad» выкупается старая квартира по рыночной стоимости и проводятся сложные сделки по военной ипотеке с погашением действующего кредита.



Подать заявку на ипотеку можно онлайн на платформе «ДомКлик» или в офисе ГК «Инград».