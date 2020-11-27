СберБанк собирается заняться переработкой банковских карт и делать из них пластиковые окна. Об этом сообщил РИА Новости зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.



«Мы стали думать, что делать с использованными или невостребованными банковскими картами. Сейчас мы начинаем проект по их переработке в оконный профиль для наших отделений», — заявил он.

По словам Ведяхина, СберБанк в настоящее время вплотную занялся вопросами экологии. К настоящему времени у банка более 150 проектов в этой сфере.

«Сотрудники «Сбера» генерируют огромное количество разных креативных идей, многие из которых «Сбер» поддерживает, и те превращаются в проекты. Только в сфере экологии у нас более 150 проектов. Приведу пример. В отделениях банка в большом количестве выбрасываются пластиковые стаканчики у кулеров. Наши сотрудники предложили делать из них шариковые ручки, и мы запустили такой проект: из пяти стаканчиков получается одна ручка», – рассказал Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается сильный запрос на решение ESG-вопросов со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов СберБанка.

ESG (ecological, social and corporate governance) — это подход к управлению, который стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.