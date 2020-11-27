МТС Банк запускает опцию «Навсегда» для оплаты расчетно-кассового-обслуживания (РКО), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь индивидуальные предприниматели и компании сегмента малого бизнеса смогут заплатить один раз и получить бесплатное обслуживание по программам «Точный», «Выгодный» или «Стабильный» в МТС Банке навсегда. Предложение ориентировано на активно развивающийся бизнес», — говорится в релизе.

При выборе опции «Навсегда» стоимость тарифов РКО «Точный», «Выгодный» или «Стабильный» вносится клиентом один раз и навсегда — затем абонентская плата за ежемесячное обслуживание не взимается до момента смены тарифа или закрытия счета.

Стоимость тарифов РКО с опцией «Навсегда»:

«Точный» — 24 900 рублей;

«Выгодный» — 58 900 рублей;

Стабильный» — 92 900 рублей.

Тарифы РКО «Точный», «Выгодный» или «Стабильный» включают:

бесплатное открытие расчетного счета — это можно сделать дистанционно, без посещения офиса банка;

бесплатные внутрибанковские переводы на счета юрлиц и ИП в рублях;

­бесплатный выпуск и первый год обслуживания корпоративной карты «МТС Business»;

бесплатные переводы средств в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;

бесплатный доступ к мобильному и интернет-банкингу;

переводы на счета физических лиц, в рамках лимита выбранной программы обслуживания;

переводы юрлицам и ИП в другие банки через дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк и мобильное приложение на условиях выбранной программы обслуживания;

бонусы на оплату до 100% стоимости связи, доставки, рекламы, бухгалтерских, юридических и других услуг и бизнес-решений от партнеров банка.

Выбрать опцию «Навсегда» могут новые и действующие клиенты сегмента малого бизнеса.