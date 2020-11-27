МС Банк Рус запустил кредитную программу со ставкой 4,9% на два года на покупку новых автомобилей Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиент, планирующий приобретение Mitsubishi Outlander или Mitsubishi Pajero Sport по ставке 4,9%, может воспользоваться программой «Кредит на любые цели» и получить дополнительные денежные средства, которые он сможет потратить на свой автомобиль, купив дополнительное оборудование и аксессуары, или, например, на покупку строительных материалов, которые необходимы для завершения запланированного ремонта», — говорится в релизе.

Для приобретения нового Mitsubishi Outlander или Mitsubishi Pajero Sport в кредит и получения дополнительных денежных средств необходимо подать заявку на кредит онлайн и, после получения положительного решения по кредиту, приехать в салон за новым автомобилем.

Заявку на кредит онлайн можно подать на сайте официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, в разделе «Кредит Онлайн».