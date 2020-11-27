Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) предлагает юридическим лицам новую услугу — автоматический мониторинг штрафов ГИБДД и их оплату в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «МИнБанк Бизнес-онлайн».

«Клиенты МИнБанка, имеющие собственный автопарк, а также осуществляющие транспортные и экспедиторские услуги, теперь могут оперативно получать информацию о наличии штрафов ГИБДД и своевременно оплачивать их», — говорится в релизе кредитной оррганизации.

Для отслеживания информации о начисленных штрафах организации необходимо предоставить банку реквизиты свидетельств о регистрации имеющихся транспортных средств. Проверка сведений о начисленных штрафах по предоставленным данным производится в системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).

Клиент выбирает начисления, при необходимости меняя сумму списания, в случае, если штраф оплачивается в льготный период. Далее формируется платежный документ, который клиенту остается только подписать.

Услуга по автоматическому получению начислений и оплате штрафов ГИБДД предоставляется платно в соответствии с тарифами банка после подачи соответствующего заявления.

