Хоум Кредит Банк обновил условия программы лояльности для кредитных и дебетовых карт «Польза». Изменения коснутся как действующих, так и новых карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Среди изменений, в частности, увеличение размера повышенного кешбэка до 5% от суммы покупки по всем картам. Кроме того, клиенты теперь сами будут выбирать, в каких категориях получать повышенный кешбэк: для этого в личном кабинете участника программы «Польза» им нужно будет выбрать три категории из предложенных банком.

Повышенный кешбэк будет начисляться в течение календарного месяца; на следующий месяц нужно выбрать новые категории. Возможность выбрать новые категории появляется за пять дней до начала следующего месяца. Право на выбор этих категорий сохраняется до тех пор, пока банк не предложит новые — на следующий месяц. За все остальные покупки, как и прежде, банк будет возвращать базовый кешбэк.

Кешбэк начисляется баллами, которые легко обменять на рубли в личном кабинете участника программы «Польза» по курсу один балл равен одному рублю.

«Изменения программы «Польза» дарят нашим клиентам свободу выбора в категориях лояльности. Теперь каждый может решить для себя сам, за какие покупки он хочет получать повышенный кешбэк. Состав категорий будет изменяться каждый месяц, так что клиенты смогут попробовать разные варианты и получить максимум выгоды от своих покупок», — прокомментировал директор департамента карточных продуктов Хоум Кредит Банка Юрий Коптяев.