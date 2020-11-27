Банк «Зенит» снизил ставки по программе «Кредит на новый автомобиль», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь ставка составляет от 7% годовых и действует при условии покупки новой машины у официального дилера, оформления личного страхования и каско.



Кредит на новый автомобиль выдается на срок от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения. Сумма займа составляет от 100 тыс. до 6,5 млн рублей.

Купить машину иностранного или отечественного производства можно у официального дилера — партнера банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже, Калининграде.