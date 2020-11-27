Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение экономики РФ на 4,5% в текущем году.

«Европейская экономика на 8% примерно, даже почти на 9%, упадет (по итогам 2020 года. — Прим. ред.), Великобритания — на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, — на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — сказал Кудрин на гражданском форуме ОНФ.

«И, может быть, для меня как экономиста проблема (состоит) в том, что после того, как последние лет пять уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год падение будет снова очень высоким», — добавил Кудрин.

Он отметил, что падение жизненного уровня россиян во II квартале текущего года было выше 8%, в III квартале спад составлял 4,5%. «У нас на миллион примерно прирастет количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка», — подчеркнул глава Счетной палаты.