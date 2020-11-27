Безработица в России пока находится на умеренном уровне благодаря действиям властей, но вторая волна пандемии может ускорить ее рост и в этом случае правительству, возможно, придется принимать дополнительные меры поддержки бизнеса, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Мои прогнозы не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица в среднем (в 2020 году. — Прим. ред.) будет около 8% и в крайнем — до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, она чуть-чуть даже символически в последние два месяца сократилась», — сказал Кудрин журналистам.

«К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне», — добавил он.

По его словам, уровень безработицы в России сейчас существенно выше, чем он был до пандемии, но проблема оказалась не такой острой, как ожидалось.

Он напомнил, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению занятости, предоставляя субсидии и кредиты малому бизнесу для сохранения рабочих мест. «Эти меры дали свой результат», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что часть принятых ранее мер по поддержке бизнеса были продлены на следующий год. «Вторая волна в самом разгаре, мы даже еще не прошли пик суточного числа заболеваний», — подчеркнул глава Счетной палаты. Он не исключил, что в связи с этим властям, возможно, придется принимать и дополнительные меры поддержки.