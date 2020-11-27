Правительство РФ одобрило законопроект, регулирующий налогообложение криптовалюты, сообщили в пресс-службе Кабинета министров о решениях, принятых на заседании 26 ноября.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — указано в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин 26 ноября заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.

Мишустин отметил, что криптовалюты — это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет. Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено, указал глава российского Кабмина.