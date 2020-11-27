Банк «Открытие» запустил акцию «Добро пожаловать» для компаний малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, говорится в релизе финучреждения.

До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг «Весь мир» и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций.

«Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн-конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спредом — 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте — 25 USD/EUR и сниженный валютный контроль — 0,1%. Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой «ВЭД ассистент» — сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР», — сказано в сообщении.