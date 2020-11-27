Совет безопасности предлагает внести изменения в российское законодательство для улучшения соцподдержки безработных и совершенствования защиты трудовых прав работников. Об этом говорится в релизе ведомства по итогам заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.

Как следует из сообщения, в ходе обсуждения ситуации на российском рынке труда было отмечено, что серьезным вызовом для его стабильности стало быстрое распространение новой коронавирусной инфекции, которое привело к приостановке деятельности ряда предприятий и организаций, изменению режимов их работы, сокращению объема и структуры спроса на рабочую силу.

«С позиции обеспечения экономической безопасности обращено внимание на необходимость смещения фокуса государственной политики в области развития рынка труда на его структурную перестройку и повышение качества трудовых ресурсов с учетом долгосрочных задач инновационного развития российской экономики. Подчеркнута важность совершенствования нормативно-правовых и организационных механизмов защиты трудовых прав работников», — отмечается в сообщении.

Заинтересованным федеральным министерствам и ведомствам рекомендовано определить актуальные кратко-, средне- и долгосрочные направления, задачи и меры государственной политики в этой сфере для достижения национальных целей развития России, определенных президентом.



«Предложено внести изменения в действующее законодательство в части, касающейся улучшения социальной поддержки безработных, организации опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, а также совершенствования защиты трудовых прав работников», — уточняется в релизе Совбеза.