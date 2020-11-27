Убыток группы «ВЭБ.РФ» по итогам девяти месяцев 2020 года составил 29,7 млрд рублей. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной отчетности в соответствии с МСФО на 30 сентября 2020 года представлены в релизе госкорпорации.

«Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат Группы, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки российской экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов, в том числе по указанным поручительствам», — сказано в сообщении.



При этом за III квартал группа получила прибыль в 17,4 млрд рублей.

Операционный доход за девять месяцев 2020 года составил 146,1 млрд рублей, что на 34,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года. В структуре операционного дохода чистый процентный доход составил 6,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход достиг 11,1 млрд рублей, непроцентный доход — 128,7 млрд рублей. Снижение процентного дохода объясняется в том числе снижением ключевой ставки Банка России и особенностью начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО, поясняется в релизе.

«Показатель достаточности капитала выше 12% и сформированный буфер ликвидности позволяет активно двигаться по повестке развития. ВЭБ.РФ продолжает трансформацию и формирует новый безубыточный портфель, который в результате реализации бизнес-модели составит не менее 3 трлн рублей», — сказал финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.