Более трети работающих россиян надеются на увеличение зарплаты, при этом такие планы есть только у каждой пятой компании, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Так, повышение или индексацию зарплаты в ближайшее время планируют 21% опрошенных компаний. Согласно приводимым в исследовании типичным ответам, зарплаты могут быть повышены отдельным категориям персонала, либо предполагается «повышение заработка по итогам работы и планам развития». Между тем 51% работодателей не будут пересматривать размер вознаграждения персонала.

Опрос показал, что 16% предприятий и организаций зарплату повышали в течение последних шести месяцев («Провели в сентябре»; «В октябре была индексация на 3%»), 22% — от полугода до года назад. Среди компаний, планирующих или недавно выполнивших индексацию зарплаты, — производственные и строительные предприятия, медицинские организации, IT- и телекоммуникационные компании, а также государственные учреждения, где заработок зависит от МРОТ.

Среди трудоустроенных россиян на повышение или индексацию зарплаты надеются 36% (среди ответов: «У нас в компании индексируют ежегодно»; «Уже пять лет не повышали!»). Чаще остальных на повышение рассчитывает молодежь в возрасте до 24 лет (47%): «Ожидаю, но как будет в действительности — затрудняюсь ответить».



В опросах приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. трудоустроенных граждан из всех федеральных округов РФ.