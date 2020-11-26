Крупные страховые компании вместе с Центробанком ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник. Инициатором, по его словам, выступил ЦБ, цель проекта — дать страховщикам прямой доступ к камерам Москвы для борьбы с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Речь идет о доступе к камерам не только Центра организации дорожного движения (ЦОДД), но и ДИТ.

В «АльфаСтраховании» сообщили, что это позволит оперативнее урегулировать страховые события, будет способствовать выявлению случаев мошенничества. В «Росгосстрахе» отметили, что в отдельных регионах компания уже использует систему уличных камер для проверки страховых случаев и надеется на «масштабирование проекта». В «Ренессанс Страховании» интересуются доступом к системе видеонаблюдения столицы, в «Ингосстрахе» хотели бы ее протестировать.

В пресс-службе ЦБ отказались от комментариев, в ЦОДД перенаправили вопросы в ДИТ, где заявили, что сейчас доступ к камерам имеют «уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов».

Страховщики, как говорят опрошенные компании, заинтересованы в беспрепятственном доступе к видео. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефрема, они готовы за это платить, чтобы пресекать мошенничество.

По словам экспертов, чем больше партнеров имеют доступ к информационной системе, тем выше риск утечек. Доступ можно организовать, создав оператора данных с камер, прямой доступ страховщиков к камерам — это огромная нагрузка на инфраструктуру, высокий риск нарушения работы на стороне ЦОДД и ДИТ, объяснили эксперты.