Национальная финансовая ассоциация (НФА) за два года деятельности в качестве саморегулируемой организации (СРО) инвестиционных советников не смогла набрать необходимые 26% рынка и решила обнулить ежегодные членские взносы. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) также рассматривают варианты снижения взносов.

В НФА не ответили на запрос издания, но вечером 26 ноября на сайте СРО появился пресс-релиз, где подтверждается, что в 2021 году будет применяться членский взнос в размере 0 рублей к инвестсоветникам (сейчас — 110 тыс. руб. в год). Это объясняется «сложной экономической ситуацией на фоне пандемии COVID-19, а также наличием в НФА возможности поддержать индустрию».

С лета этого года инвестсоветники могли стать также членами третьей СРО — Ассоциации международных инвестиционных консультантов (АМИКС, Казань). На сегодняшний день в России зарегистрировано всего 93 советника, из которых 70 входят в НАУФОР, 19 — в НФА, один — в АМИКС и трое — в процессе вступления в разные СРО. В сообщении НФА признает, что на сегодняшний день в СРО входит только 20% от всех инвестиционных советников, «при этом НФА предпринимает шаги по достижению требуемой доли в 26%». В НАУФОР ежегодный членский взнос, как и в НФА, составляет 110 тыс. рублей, в АМИКС — 28—36 тыс. рублей.

Действия НФА по обнулению ежегодных взносов приведут к снижению их и у ее основного конкурента — НАУФОР. Как сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, учитывая решение НФА, ассоциация рассматривает возможность снизить взносы, но не до нуля.