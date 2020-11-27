Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе 2021 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу газета Financial Times.

По информации издания, запуск пройдет в ограниченном формате: ранее компания планировала выпустить несколько видов криптовалюты, а также «цифровую корзину» из них, однако пока намерена запустить лишь одну криптовалюту, которая будет обеспечиваться долларом. Другие варианты валют появятся позднее. Точная дата эмиссии Libra будет зависеть от сроков ее согласования со швейцарским финансовым регулятором.



Компания Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Власти США выразили обеспокоенность относительно надежности валюты, а министры финансов стран G7 предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы. Позднее стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.