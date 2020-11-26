Пандемия подвергла стресс-тесту многие отрасли. Например, здравоохранение – выяснилось, что даже в богатых и развитых странах (например, США) оно не идеально, что приводит к печальным последствиям.

Также выяснилось, что лучше придерживаться сбалансированных бюджетов - тогда легче переходить на временные дефициты для реализации масштабных антикризисных программ.

Кризис влияет на государственные политики. Реакция выражается в самых разных мерах. Например,

- Стимулирующие меры в Соединенных Штатах опираются в значительной мере на печатный станок, в расчёте на статус доллара как ведущей мировой резервной валюты. Но в результате массивной эмиссии статус и индекс доллара в мире могут серьёзно понизиться уже в ближайшие годы, а дефицит бюджета США, по прогнозам, в следующем году может превысить 10% ВВП.

- Россия предпринимает меры для сокращения дефицита бюджета до 2,4% ВВП в 2021 году, поднимая налоги и сокращая часть расходов. На социальные вопросы заложено более 35% всех расходов в бюджете РФ 2021 года. Продлена программа льготной ипотеки — это и социальная мера, и поддержка строительного сектора и экономики в целом.

- Коронакризис существенно ускорил тренд на «позеленение» экономик. Ряд экологических программ принят в Европейском Союзе, во многих странах мира бум «зелёных» облигаций.

- И, конечно, резко вырос интерес к вопросам выравнивания растущего социального неравенства как фактора, ограничивающего внутренний потребительский спрос. «Базовый доход» многими признается как неизбежность для национальных экономик недалекого будущего. Коронакризис эту неизбежность, думается, существенно приблизил.

На постсоветском пространстве реформы как ответ на кризис – непопулярная мера. Чаще встречается оперативное латание дыр.

Исключением можно назвать Казахстан. Причина скорее всего в том, что руководство страны в последние годы вело экономику по тем направлениям, которые как раз оказались актуальны во время коронакризиса. Это сокращение присутствия государства в экономике, легкость ведения бизнеса (в первую очередь малого и среднего), хорошие условия для иностранных инвестиций.

Один из ярких результатов реформ – создание Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Это территория с особым статусом посреди столицы (Нур-Султан, бывшая Астана), на которой действует английское право. Финансовые компании участники освобождаются от корпоративного и индивидуального подоходного налогов, налогов на имущество и на землю, налогов по дивидендам и доходам по капиталу.

На высокотехнологичной бирже финансового центра реализуется программа приватизации государственной собственности, которая включает в себя крупнейшие компании (например, мировой лидер по добыче урана Казатомпром).

МФЦА активно привлекает розничных инвесторов, в том числе из России. Надо сказать, что финансовый центр возник как нельзя вовремя именно для российского инвестора. Если после избрания Байдена антироссийские санкции получат дальнейшее развитие, МФЦА сможет получить статус уникальной финансовой площадки для российских эмитентов, с учётом того, что она является для нас наиболее дружественной, и находится гораздо ближе, чем другие.