ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 28 ноября.

Курс доллара повысился на 40,81 копейки, составив 75,8599 рубля (75,4518 рубля на 27 ноября). Курс евро вырос на 43,38 копейки, до 90,4629 рубля (90,0291 рубля на 27 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:39 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 56 копеек и составил 76,28 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 69 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,94 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 75,57—76,32 рубля за доллар и 90,15—91 рубль за евро.