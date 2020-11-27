Средний размер выданных потребительских кредитов составил 232,2 тыс. рублей, увеличившись на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре 2019 года – 178,4 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (513,7 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (393,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (364,9 тыс. рублей), Московской области (360,3 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (352 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (+42%), Омская область (+40,7%), Республика Татарстан (+38,1%), Кемеровская область (+37,9%), а также Красноярский край (+37,8%).