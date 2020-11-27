Количество преступлений с использованием средств мобильной связи в России с начала года выросло почти на 100%, а через Интернет — более чем на 90%. Об этом говорится в статистических данных МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего, согласно материалам ведомства, в январе — октябре 2020 года совершено почти 421 тыс. IT-преступлений, 216 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие. «В том числе преступлений, совершенных с использованием или применением сети Интернет, — 244 тыс., что почти на 93% больше аналогичного периода прошлого года, средств мобильной связи — 181 тыс., что на 96% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в данных МВД.

Кроме того, в РФ за десять месяцев текущего года на более 482% увеличилось число преступлений, связанных с банковскими картами. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее отмечал, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.