Московская биржа начнет рассчитывать индексы информационных технологий и строительных компаний, дата начала расчетов новых отраслевых индексов будет объявлена позднее, говорится в сообщении торговой площадки. Новые индикаторы предоставят частным и институциональным инвесторам дополнительные возможности для анализа стратегий работы на рынке ценных бумаг.

«Планируется, что в состав отраслевого индекса информационных технологий войдут ценные бумаги Mail.ru Group, HeadHunter, Ozon и акции «Яндекса». Ожидается, что в базу расчета отраслевого индекса строительных компаний будут включены акции ГК «Самолет», ГК «ПИК», Группы ЛСР и Группы «Эталон», — говорится в сообщении.

Сегодня Московская биржа рассчитывает индексы по восьми отраслям российской экономики: нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, а также транспорта.