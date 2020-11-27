Минфин России приступил к формированию нормативно-правовой базы для построения системы учета конфискованного имущества. Как отмечается в сообщении министерства, работать над этим оно будет совместно с Росимуществом, Федеральным казначейством и Минцифры.

Создание такой базы предполагает план мероприятий по созданию государственной информационной системы по учету арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества. План мероприятий в ноябре утвердило правительство.

В 2021—2022 годах, согласно плану, предполагается разработать и принять закон о создании ГИС, а также внести необходимые изменения в подзаконные правовые акты. Создание и запуск самой системы планируются в 2023—2024 годах.

«Создать ГИС поручил президент. Он поставил задачу обеспечить учет и прослеживаемость движения такого имущества на всех этапах распоряжения им», — напоминают в Минфине.

«Система облегчит контроль над имуществом, изъятым в собственность государства, позволит систематизировать имеющиеся данные», — прокомментировал директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов.

В работе над системой примут участие и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти: МВД, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба судебных приставов, Минкультуры, а также Генеральная прокуратура и Следственный комитет.



Создание государственной информационной системы возложено на Федеральное казначейство.