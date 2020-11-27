Минэкономразвития направило более 4,66 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Из них в ноябре 1,46 млрд рублей предоставлены Алтайскому краю, Курганской области, а также республикам Алтай, Калмыкия Карелия и Тыва. Всего до конца 2020 года Минэкономразвития направит на реализацию Индивидуальных программ более 6,2 млрд рублей.

Так, за счет выделенных средств в Карелии будет построена дорожная инфраструктура и туристический визит-центр для развития археологического комплекса «Беломорские петроглифы», а также производственные здания на территории промышленного парка и кластер зимних видов спорта в Петрозаводске. В Туве в рамках индивидуальной программы развития началась модернизация комплекса для производства железобетонных изделий и кирпича. Также в рамках программы в регионе ведется подготовка для запуска производства изделий из шерсти, лесоперерабатывающего производства, комплекса переработки дикоросов, создания инфраструктуры для жилищного строительства и санаторно-курортного комплекса «Чедер».

В Курганской области, Алтайском крае и Калмыкии средства будут направлены на поддержку предпринимателей. В Республике Алтай в 2020 году в рамках индивидуальной программы развития началась реализация мероприятий по развитию туристической инфраструктуры, субсидированию авиаперевозок, а также развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры в регионе.

Алтайский край, Курганская область, Республики Алтай, Калмыкия Карелия и Тыва входят в список 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, для которых в 2020 году по инициативе Минэкономразвития были утверждены Индивидуальные программы развития. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета