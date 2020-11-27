Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ). По ее словам, в России зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, выздоровело порядка 1,6 млн человек.

Матвиенко отметила, что за последние месяцы Федеральным Собранием РФ принят целый блок законопроектов по поддержке здравоохранения. Правительство наделено правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при ЧС или угрозе эпидемий, временно разрешена онлайн-продажа препаратов.

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения, в первую очередь это касается пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, а также граждан, потерявших работу из-за эпидемии, сказала Матвиенко. «Был принят беспрецедентный пакет поддержки семей с детьми, который был предложен президентом РФ», — заявила законодатель.

Серьезные меры поддержки предусмотрены для медработников, работающих в «красной зоне». Также были приняты масштабные меры по поддержке экономики, малого и среднего предпринимательства, разработан общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и рост доходов населения, рост экономики, предусматривающий и структурные измерения в экономическом развитии, заключила она.