Держатели карт Mastercard от банка «Зенит» могут выиграть 2 000 бонусов на клубную карту «Спортмастер» и билеты на матчи континентальной хоккейной лиги в 66 городах России. Главный приз — посещение VIP-ложи «ЦСКА Арена», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для участия в акции необходимо до 31 декабря 2020 года оплатить картой Mastercard товары в магазинах «Спортмастер». Покупки можно совершить как в розничной сети, так и через Интернет или мобильное приложение магазина.

Минимальный чек — 2 тыс. рублей.