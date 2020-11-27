Главный приз – посещение VIP-ложи «ЦСКА АРЕНА».

Для участия в акции необходимо до 31 декабря 2020 года оплатить картой Mastercard товары в магазинах «Спортмастер». Покупки можно совершить, как в розничной сети, так и через интернет или мобильное приложение магазина. Минимальный чек – 2 000 рублей.

Клиенты банка ЗЕНИТ также могут ознакомиться со всеми актуальными предложениями от Mastercard на сайте банка и в мобильном приложении . Для того чтобы найти подходящую акцию достаточно выбрать категорию карты и указать интересующий город. На одной странице собраны все действующие программы платежной системы: скидки на покупки в интернет-магазинах, путешествия и обучение.