Президент России Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Он выйдет на видеосвязь из своей резиденции, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли», — говорится в сообщении.

Большая пресс-конференция Путина будет дополнена «элементами прямой линии», сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и остальные граждане, передает ТАСС .



«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии, — отметил представитель Кремля. — Будут, как и обещал президент, волонтеры ОНФ обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать президенту посредством приложения «Москва — Путину».

Песков пояснил, что сам он будет находиться в ЦМТ и оттуда модерировать мероприятие. «До того момента, когда президент решит избавиться от модератора и продолжить уже самостоятельно общение с представителями СМИ», — заметил он.



В Москве также будет оборудована площадка, где будут находиться волонтеры ОНФ. «Они будут уже предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по упомянутому уже приложению для мобильных телефонов», — сказал Песков. Приложение станет доступным для скачивания с 6 декабря.

«Приложение «Москва — Путину» предоставляет гражданам возможность записать видеовопрос, отправить текст, — добавил представитель Кремля. — Текст, кстати, также можно отправить на сайт, который будет открыт специально».

Песков ожидает, что пресс-конференция будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием. «Точно (длительность) определить нельзя, но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные точки (сбора журналистов в регионах), точку в Центре международной торговли, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, конечно, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию», — сказал представитель Кремля.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008-го по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени — 1 час 35 минут — была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — 4 часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.