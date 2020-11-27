В сентябре — октябре 2020 года зафиксирован существенный рост уровня кредитной сознательности клиентов микрофинансовых организаций, который вырос с начала года с 0,77 до 0,82. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Подобный рост означает значительное улучшение качества обслуживания кредитного портфеля, отмечают аналитики.

«Показатель вплотную приблизился к пикам 2014 года, когда заемщики максимально аккуратно исполняли свои кредитные обязательства. Минимальный уровень индекса был зафиксирован в середине кризисного 2015 года и с того времени наблюдается постепенное, но уверенное его восстановление», — отмечается в исследовании.

Так, по данным ноябрьского опроса, проведенного СРО «МиР», количество микрофинансовых компаний, отметивших рост количества клиентов, вернувшихся в график платежей, почти вдвое превышает количество компаний, зафиксировавших обратную тенденцию. Улучшение общего состояния платежной дисциплины заемщиков в последние два месяца эксперты связывают с восстановлением платежей по «глубокой» просрочке (займам, просроченная задолженность по которым на сентябрь — октябрь превышала 60 дней).

«Мы связываем тенденцию увеличения количества клиентов, возвращающихся в график платежей с ростом уровня платежной дисциплины заемщиков в целом, а также введением многими игроками собственных мер поддержки заемщиков — реструктуризации, списания штрафов и пеней, части процентов, отсрочки платежей с заморозкой начислений и других», — комментирует результаты опроса директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Примечателен и обратный тренд по снижению доли клиентов с новой просрочкой — его зафиксировала каждая пятая компания. Это проходило на фоне относительно спокойного по течению пандемии августа и роста покупательской активности, которые отмечали онлайн-ретейлеры, производители продуктов питания и автомобилей.

«Наличие новой просрочки для нас как для СРО, безусловно, требует пристального внимания за развитием ситуации, а общее состояние экономики по объективным причинам пока не позволяет говорить о полноценном восстановлении в ближайшей перспективе. Вместе с тем мы понимаем, что совсем не выдавать средства и замораживать выдачи, особенно в ситуации кризиса, компании просто не могут. Надеемся, что позитивный тренд на рост общей культуры потребления заемных продуктов сохранится и повлияет на ситуацию в целом», — отмечает Стратьева.

Устойчивый тренд по росту индекса кредитной сознательности, безусловно, является очень хорошим знаком и вселяет надежду на дальнейший рост этого показателя, добавляет генеральный директор БКИ Олег Лагуткин. «Принимая во внимание непростую ситуацию, которая сложилась в результате последствий весеннего локдауна и продолжения ограничительных мер, можно было ожидать отрицательную динамику», — комментирует он.