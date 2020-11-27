Вчера на мировых рынках акций инвесторы вновь уходили из акций технологических компаний и историй роста в бумаги циклических компаний и недооцененные акции. Этот тренд воспроизводил тренд среды на Wall Street после того как публикация слабой макроэкономической статистики в США накануне Дня Благодарения возобновила опасения по поводу распространения Covid и последствий пандемии для экономики США. Динамика российского рынка акций вчера была весьма сдержанной и отражала глобальные тренды – по итогам дня индекс РТС прибавил 0,2% до 1 304 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,1% до 3 134 пунктов; Курс рубля подешевел (-0,2% до 75,70 руб./долл.), как и большинство других валют на EM. После роста на протяжении шести торговых сессий подряд вчера цены на нефть снижались – по итогам дня Brent подешевела на 1,2% до 48,05 долл./барр., так как трейдеры переоценивали риски в части спроса.

Сегодня инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут фиксировать прибыль накануне выходных: Мы ожидаем, что сегодня, на фоне осторожных настроений на мировых площадках, инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут фиксировать прибыль накануне выходных. Инвесторы уходят в более защитные позиции; ротация в акции циклических секторов и недооцененные бумаги приостановилась на фоне опасений по поводу эффективности долгожданной вакцины от компании AstraZeneca. Цены на нефть не изменились после вчерашней коррекции, цены на золото снижаются. Сильная статистика по промпроизводству из Китая за октябрь может спровоцировать рост акций металлургического сектора в России, интерес к бумагам ТМТ сектора, вероятно, возобновится, так как инвесторы начинают учитывать надежды на новые стимулы в США по мере стабилизации политической ситуации в стране. В целом активность сегодня будет низкой, учитывая что рынки США будут работать только половину торгового дня; большинство инвесторов заняли выжидательную позицию в связи с Днем Благодарения.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий; НЕГАТИВНО Согласно опубликованному вчера обзору ЦБ, инфляционные ожидания россиян продолжают нарастать в ноябре до 10,1% с 9,7% в октябре и 7,9% в марте 2020. Важно то, что этот индикатор превысил уровень 10%, последний раз наблюдавшийся в феврале 2019 г., когда годовая инфляция немного превысила уровень 5% г/г. Это подтверждает наше мнение, возникшее после выступления на этой неделе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Думе о том, что всплеск ин фляционных ожиданий – хороший аргумент в пользу паузы в цикле понижения ключевой процентной ставки на заседании 18 декабря. Вчерашняя публикации также усиливает нашу убежденность в том, что ЦБ возьмет паузу в ближайшие месяцы вплоть до 2К21 .

Иностранное присутствие на рынке ОФЗ снизилось до 24% в октябре; НЕГАТИВНО По данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 24% в октябре, что является минимальным уровнем с декабря 2018. Хотя номинальная стоимость иностранного присутствия вернулась к уровню августа, увеличившись до 3,06 трлн руб. против 3,019 трлн руб. месяцем ранее, снижение иностранного присутствия на рынке ОФЗ мы считаем негативным знаком: уровень участия нерезидентов в покупке новых выпусковОФЗ снизился до 4,1% в октябре против 7,6% в сентябре. Этому есть две вероятные причины. Первая – это возможное опасения по поводу усиления санкционного давления. Вторая – по всей видимости нерезиденты считают, что цикл снижения ставки почти завершен и не ожидают значительного дополнительного движение ключевой ставки вниз. В целом, осторожное отношение иностранных инвесторов к российскому рынку является важным негативным сигналом хрупкости финансовых рынков РФ.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за 3К20 по МСФО; стоимость риска вернулась к докризисному уровню; потенциал для повышения прогноза существует; ПОЗИТИВНО Банк “Санкт-Петербург” (BSPB RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 60 руб.) вчера представил финансовые результаты за 3К20 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 35% г/г при 12,9% ROAE, что на 19% выше консенсус-прогноза рынка и на 8% превышает нашу оценку. Цифры банка за 3К20 показали восстановление кредитной и транзакционной активности и возврат стоимости риска к докризисному уровню. Менеджмент повысил свой прогноз 2020 ROAE на фоне улучшения роста кредитов и прогноз стоимости риска. Таким образом, мы не исключаем, что наш прогноз снижения прибыли на акцию на 3% г/г в 2020 может быть улучшен. В то же время предварительный прогноз банка на 2021 указывает на некоторый консерватизм менеджмента, на наш взгляд, и мы вполне допускаем, что он может быть повышен. Акции выросли в цене на 20% с 22 октября (когда Наблюдательный совет банка одобрил отложенные дивидендные выплаты за 2019 в размере 3,3 руб. на акцию), опередив акции SBER RX и VTBR RX (+16% и +11% соответственно) и динамику индекса Московской биржи (+12%). При текущих уровнях акции торгуются по коэффициентам 0,29x P/BV 2020П (на уровне среднего мультипликатора за последние два года) и 1,3x P/PPOP 2020П (с дисконтом 7% к среднему показателю за последние два года), все еще оставаясь недооцененными, на наш взгляд. Поддержку акции будут оказывать дивиденды с 6% доходностью за 2019 год (с выплатой в декабре) и примерно 7% доходностью за 2020 год (с выплатой в 2К21).

Чистый процентный доход за 3К20 вырос на 3% г/г, почти не изменившись к/к (и на 1-2% опередив наш прогноз и консенсус-прогноз рынка). Снижение стоимости фондирования и отчислений в АСВ поддержало чистый процентный доход, тогда как рост кредитного портфеля (на 17% с начала года и на 12% к/к), вероятно, приведет к росту чистого процентного дохода в 4К20.

Чистый комиссионный доход за 3К20 вырос на 7% г/г и на 16% к/к, что соответствуют консенсус-прогнозу на фоне восстановления транзакционной активности корпоративных и розничных клиентов.

В сочетании с положительным торговым доходом (0,6 млрд руб.) и прочим неосновным доходом (0,6 млрд руб.) это привело к росту выручки на 21% г/г (что на 7% выше к/к).

Операционные расходы выросли всего на 1% г/г в 3К20 на фоне оптимизации затрат, оказавшись на 1% ниже наших ожиданий и на 6% ниже консенсус-прогноза рынка.

Стоимость риска за 3К20 вернулась к докризисному уровню 1,8%, что соответствует нашему прогнозу и на 0,2 п. п. ниже консенсус-прогноза рынка. Доля проблемных кредитов снизилась на 1,1 п. п. к/к до 9,4%, тогда как коэффициент покрытия проблемной задолженности резервами улучшился на 5,6 п. п. к/к до 93,7%.

В результате чистая прибыль за 3К20 выросла на 35% г/г и на 36% к/к до 2,8 млрд руб. (при ROAE на уровне 12,9%), опередив консенсус-прогноз на 19% и оказавшись на 8% выше нашей оптимистичной оценки.

В результате чистая прибыль за 3К20 выросла на 35% г/г и на 36% к/к до 2,8 млрд руб. (при ROAE на уровне 12,9%), опередив консенсус-прогноз на 19% и оказавшись на 8% выше нашей оптимистичной оценки. 9М20 ROAE на уровне 10,1% немного превысил верхнюю границу прогноза менеджмента на 2020 (9-10%).

Итоги телефонной конференции:

Менеджмент повысил прогноз 2020 ROAE до примерно 10,5% (против предыдущих 9-10%) на фоне ожиданий более быстрого роста кредитов (20% г/г против прежних 10%) и понизил оценку стоимости риска (2% против предыдущих 2,4-2,6%)

Предварительные прогнозы на 2021 предусматривают 10-12% ROAE на фоне замедления роста кредитов до 8% г/г (5% г/г в корпоративном сегменте и 15% – в розничном), ЧПМ основного бизнеса на уровне более 5%, рост комиссионного дохода на 15% г/г, рост операционных расходов на 10% и стоимость риска на уровне более 2% (отражая сохраняющуюся неопределенность по поводу потенциальных последствий второй волны пандемии на бизнес банка)

Транзакционная и кредитная активности превзошли докризисные уровни

Банк не планирует повышать коэффициент дивидендных выплат выше 20% чистой прибыли, несмотря на замедление роста кредитования в будущем году; внутренние цели в части позиции по капиталу остаются прежними

Предстоящий листинг привилегированных акций (примерно 4% общего акционерного капитала) является техническим, и банк не планирует выпускать дополнительные привилегированные акции или менять дивидендную политику по привилегированным акциям (фиксированная сумма дивидендов 0,11 руб. на акцию ежегодно).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): ключевые итоги интервью директора Пятерочки; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО На этой неделе генеральный директор магазинов у дома “Пятерочка” X5 (FIVE LI / FIVE RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,9/3 364 руб.) Сергей Гончаров дал интервью информационному агентств ТАСС. Он весьма оптимистично прокомментировал тренды 4К20, ожидая ускорение роста LfL-продаж и повышения рентабельности EBITDA г/г. Онлайн-бизнес в целом показывает сильные результаты и близок к выходу на уровень безубыточности. Кроме того, компания активно развивает цифровые форматы и цифровые решения, становясь, таким образом, наиболее сильным в этом области продовольственным ритейлером в России. В целом новость поддерживает наше мнение о том, что операционная среда остается благоприятной для продовольственных ритейлеров в краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной перспективе инвестиции компании в цифровизацию и эффективность поддержат устойчивость маржи и повышение ROIC. Акции X5 потеряли в цене 16% со своих пиков 19 октября на фоне ротации инвесторов в акции циклических секторов, однако отстали от Магнита, динамика которых не изменилась с того времени. В итоге акции торгуются по коэффициентам 5,7x EV/EBITDA 2021П, примерно на уровне Магнита, при дивидендной доходности 7-8,4% 2020П, что мы считаем привлекательной возможностью для входа в эти бумаги.

Основные итоги интервью мы приводим ниже:

Тренды 4К20. В целом динамика в 4К20 опережает ожидания менеджмента и бюджет. В ноябре LfL-продажи в магазинах Пятерочки выросли на 9% г/г, тогда как в декабре компания ожидает, что они могут достичь 12- 13% г/г (против 8,5% г/г в 3К20). По данным менеджмента, рентабельность EBITDA в октябре была выше г/г, и этот тренд сохранится в 4К20. Компания наблюдает продолжающийся приток покупателей из ресторанов и традиционного ритейлера. Количество лояльных покупателей достигло 36 млн, увеличившись на 20% в последние 12 месяцев.

Тренды в области цифровизации. Сейчас X5 пилотирует оплату услуг с помощью технологии распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ. Запущенная в сентябре система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона, которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 г., а со временем появится в других регионах. Кроме того, X5 планирует запустить собственный платежный сервис, что предусматривает стратегия компании на ближайшие три года.

Запуск нового формата цифрового магазина. В конце октября компания запустила в Москве свой первый формат цифрового магазина с полностью автоматизированной системой покупки, “Пятерочка #налету”. В будущем году X5 планирует открыть еще 50 магазинов этого формата: 20-25 магазинов в Москве, оставшиеся 30-25 – в крупных городах-миллионниках.

Онлайн-бизнес (Пятерочка доставка) почти вышел на уровень безубыточности при текущем спросе. Спрос на онлайн-заказы товаров в октябре-ноябре вырос в сравнении с предыдущими месяцами. Количество заказов за сутки выросло в 50-60 раз - с 300-400 заказов в день в феврале до примерно 20 тыс. в сутки в ноябре. Если спрос на экспресс-доставку сохранится, а размер чека по-прежнему будет большим, в Москве компания сможет продолжить демонстрировать результат, превышающий уровень безубыточности.

Расширение базы магазинов и обновление магазинов. В 2021 Пятерочка планирует открыть примерно 1 400-1 500 новых магазинов, в том числе в восточной части России. Кроме того, экспресс-доставка будет работать еще в 100 магазинах сети к концу 2020 (сейчас она осуществляется из 400 магазинов в 13 регионах РФ). Завершение программы обновления всех магазинов Пятерочки планируется в 2024.

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): обсуждается выделение онлайн-бизнеса и IPO; ПОЗИТИВНО Как сообщили вчера СМИ, X5 (FIVE LI / FIVE RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $44,9/РУБ. 3 364) обсуждает выделение цифровых сервисов из структуры X5 Retail Group и их IPO на горизонте 2-3 лет. Мы считаем, что рынок сейчас игнорирует стоимость, скрытую в онлайн-бизнесе X5, учитывая относительно небольшой его вклад в бизнес X5. Мы считаем, что эти бизнесы заслуживают более весомого вклада в рыночную капитализацию X5 – на уровне 12-17%, по нашим оценкам, учитывая профиль роста и продолжающийся быстрый рост IPO в сегменте e-commerce по всему миру. В то же время мы считаем, что сегмент e-grocery полностью не отделен от основного бизнеса X5, учитывая доступ к уже сложившимся отношениям с поставщиками и базе данных клиентов. Акции X5 потеряли в цене 16% с пика 19 октября на фоне ротации инвесторов в акции циклических секторов, однако отставали от акций Магнита, которые не изменились с того времени. В итоге акции торгуются по мультипликатору 5,7x EV/EBITDA 2021П примерно на уровне Магнита при дивидендной доходности 7-8,4% 2020П, что мы считаем привлекательным уровнем для входа в эти бумаги.

Рынок сейчас игнорирует ценность онлайн-бизнесов. Хотя их текущий вклад в совокупный бизнес X5 не является существенным (примерно 1% совокупной выручки), они могут заслуживать более значимого вклада в рыночную капитализацию компании, учитывая 1) более высокие темпы роста (выручка Перекрестка.Впрок выросла в 3,2 раза г/г за 9 M20 против роста общей выручки на 15% г/г), 2) более низкую интенсивность капитальных затрат в долгосрочной перспективе в сравнении с офлайн и 3) продолжающийся рост IPO в сегменте e-commerce по всему миру. Отметим, что Перекресток.Впрок должен выйти на уровень безубыточности в 2021.

Будучи частью крупнейшего ритейлера в сегменте grocery в России, эти бизнесы имеют сильные конкурентные преимущества. В то же время, на наш взгляд, компонент онлайн-ритейла не функционирует отдельно от основного бизнеса X5. Синергия лежит в способности капитализировать бизнес благодаря 1) существующим отношениям с поставщиками и привлекательным условиям закупок (что зависит от объемов), а также 2) доступу к накопленным данным о клиентах. Это сильные конкурентные преимущества в сравнении с другими игроками рынка e-grocery, на наш взгляд.

Вклад этих сервисов в рыночную капитализацию X5 потенциально может составить 12-17%: В наших приблизительных расчетах мы считаем мультипликатор 2020-21П EV/sales OZON базовым. По нашей оценке, вклад онлайн гипермаркета Перекресток.Впрок в капитализацию X5 может составить примерно 7-8%, если исходить из коэффициентов стоимости IPO OZON, и 9-10%, если воспользоваться текущими мультипликаторами OZON. Наш прогноз выручки на 2021 Перекрестка.Впрок основывается на текущих расчетах примерно 13 тыс. заказов в день и среднего чека на уровне примерно 4 тыс. руб., что приведет к росту GMV примерно на 60% г/г в 2021П (не принимая в расчет дальнейшие возможности по расширению). Вклад в рыночную капитализацию X5 сервиса Пятерочка.Доставка (экспресс-доставка из магазинов Пятерочка) при текущих 23 тыс. заказов в сутки и среднем чеке примерно 1,6 тыс. руб. мы оцениваем на уровне еще 5-7%.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Мегафон: цифры за 3К20 указывают на устойчивые позиции МТС; Tele2 быстро закрывает разрыв с Beeline; НЕЙТРАЛЬНО Мегафон (НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила свои финансовые результаты за 3К20. Мы воспользовались отчетностью Мегафона для того, чтобы правильнее оценить существующие тренды на российском рынке мобильных операторов связи и позиции компаний “Большой Четверки” относительно друг друга. Начиная с 3К20, компания перестала отчитываться об общем количестве абонентов мобильных услуг и услуг мобильных данных, а также прекратила предоставлять структуру выручки между Россией и другими странами, тем не менее,мы смогли оценить динамику выручки на годовой и поквартальной основе. Согласно нашим оценкам, выручка сегмента мобильных услуг продолжала снижаться в 3К20 (и снизилась примерно на 0,7% г/г в сравнении со снижением на 8% г/г в 2К20), составив примерно 69,3 млрд руб., по сравнению с ростом выручки на 14% г/г и на 3% г/г компаний Tele2 (RTKM RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) и МТС (MBT US/MTSS RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $8,70/330 руб.) и снижением выручки на 10% г/г у компании Beeline (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ). На квартальной основе выручка сегмента мобильных услуг улучшилась примерно на 6% с 2К20, что сопоставимо с ростом на 5,4-6,8% к/к у МТС и Tele2 соответственно. В розничном сегменте продажи телефонов и аксессуаров подскочили на 63% к/к до 8,4 млрд руб. (после снижения на 16% к/к в 2К20), отражая открытие салонов связи после снятия карантинных мер в 3К20. Эти данные соответствуют цифрам МТС и Beeline, продажи которых снизились, соответственно, на 10-15% в 2К20 и затем восстановились на 42-56% в 3К20. Выручка сегментов мобильной связи компаний “Большой Четверки” за 3К20 служит дополнительным подтверждением устойчивости рыночных позиций МТС (доля рыка МТС по показателю выручки выросла примерно на 0,1 п. п. к/к до 33,8%) и по-прежнему слабого положения на рынке компании Beeline (доля рынка этого оператора снизилась на 0,7 п. п. к/к до 20,7%). МТС продолжает примерно на 6,5 п. п. опережать игрока №2, компанию Мегафон, тогда как игрок №4, компания Tele2, продолжала сокращать свой отрыв от Beeline, игрока №3 на рынке (до 2,6 п. п. в 3К20 против 3,5 п. п. в 2К20 и 7 п. п. годом ранее). Поскольку МТС, VEON и Ростелеком уже представили свои отчетности за 3К20, эти данные по доли рынка нейтральны для динамики ихакций.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)